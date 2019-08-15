Москва, , 13:58 — REGNUM

Пилоты самолёта А321 проявили максимальный профессионализм во время аварийной посадки в Подмосковье. Об этом при помощи телемоста сообщила одна из пассажиров Светлана Бабина в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Было очевидно, что мы падаем. Несколько секунд люди готовились к падению, начали готовиться к жёсткому приземлению, была тишина, командир ничего не говорил, но ему было, видимо, не до этого, он максимально сосредоточился, чтобы нас спасти. Он показал высший пилотаж. Все ему аплодировали. Когда выбрались, мы были счастливы, что этот относительно еще молодой человек так великолепно справился с этой ситуацией», — рассказала Бабина.

Как сообщало ИА REGNUM, чёрные ящики самолёта А321 целы, в скором времени их должны изучить эксперты.

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