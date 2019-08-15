Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM

Крупный пожар происходит на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга. Там горит одноэтажное производственно-складское здание на площади в 500 кв. метров.

Первые пожарные подразделения, по данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, прибыли к месту ЧП в 12:33 мск. В связи с угрозой распространения огня в 12:45 ранг пожара был повышен до № 2.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено 21 единица техники и более ста пожарных ГУ МЧС. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

По данным СМИ, людей из здания эвакуировали. Для тушения огня планируется задействовать три вертолета: два Ка-32 и Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Петербурге было два крупных пожара — в торговых павильонах автотоваров в Кировском районе и в бизнес-центре «Ленинград» в Василеостровском районе. Во втором случае возгорание удалось потушить только к вечеру, через пять часов после начала пожара. В обоих пожарах никто не пострадал.

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