Москва, 15 августа 2019, 13:44 — REGNUM
Решение пилотов самолета Airbus A321 сесть на поле является единственно верным, заявил 15 августа глава Росавиации Александр Нерадько.
По его словам, оснований для проверки авиакомпании «Уральские авиалинии» нет.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A321, следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, совершил жёсткую посадку в Раменском районе Московской области. Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Самолёт удалось посадить без шасси в поле.
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