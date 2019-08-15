История вопроса

15 августа 2019 года при взлете самолета А-321 компании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский» произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, которые отказали. Самолет, направлявшийся в Симферополь, удалось посадить в поле, никто из 224 пассажиров не пострадал, сам же самолет получил значительные повреждения.