Москва, , 13:48 — REGNUM

Во время падения самолета А321 в Подмосковье пассажиры не паниковали. Об этом при помощи телемоста сообщила летевшая на борту лайнера Светлана Бабина в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Женщина сообщила, что летела на отдых в Крым вместе с двумя детьми. Во время падения пассажиры самолёта и она лично не проявляли паники.

«Лично я паники особой не испытывала, больше переживаний было за детей. Я пыталась удержать детей, со мной была трёхлетняя девочка — моя дочка. Её трясло, я боялась, что она разобьёт голову о переднее сидение. Сын, я видела, справляется с ситуацией. Мы были близко, у нас пятый ряд был, мы видели, в каком направлении нам двигаться, я оперативно отстегнула ребенка и стала двигаться. Там был уже трап, мы самостоятельно отошли от трапа. Потом стюардесса начала кричать: «Отходите как можно дальше от самолёта!», потому что где-то что-то возгорелось», — рассказала пассажир.

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