Карабаш, Челябинская область, , 13:39 — REGNUM

В Карабаше под Челябинском на медеплавильном комбинате пострадал машинист крана. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл 14 августа. Один человек был доставлен в больницу. Его состояние тяжёлое. На помощь в Карабаш прибыли комбустиологи областного ожогового центра,.

По данным минздрава региона, на 15 августа его состояние крайне тяжёлое. Пока его нет возможности перевезти в Челябинск.

Сейчас пострадавший получает необходимую помощь. Медики рассматривают вопрос о его транспортировке с помощью санавиации.