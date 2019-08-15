Москва, , 13:43 — REGNUM

Ростки кукурузы, на которые самолёт А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье, смягчили удар. Об этом при помощи телемоста с места событий сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Виталий Кармазин в эфире передачи «60 минут».

«Уж кого люди благодарят всей душой, так это экипаж самолёта. Их действия называют фантастическими. При взлёте в турбины самолёта попали птицы. Пассажиры даже сняли этот момент на видео, снимали даже экстренную посадку. Экстренная посадка проходила в кукурузном поле, приземлились на кукурузные ростки и, видимо, это и смягчило удар. Также известно, что убранные шасси уже никто не выпускал», — рассказал Кармазин.

Также корреспондент отметил, что основная версия произошедшего — попадание птиц в турбины самолёта. На данный момент возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

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