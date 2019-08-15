Киев, , 13:34 — REGNUM

В Киеве на улице Лютеранской вощле офиса президента Украины провалился асфальт, сообщили 15 августа «Украинские новости» со ссылкой на представителя компании «Киевавтодор».

"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций — сейчас устанавливают», — заявила представитель компании.

Провал открылся утром, улицу не перекрывали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Украины в Канаде Андрей Веселовский сравнил состояние территории возле киевского железнодорожного вокзала с трущобами Зимбабве и Венесуэлы.

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