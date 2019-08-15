Киев, 15 августа 2019, 13:34 — REGNUM
В Киеве на улице Лютеранской вощле офиса президента Украины провалился асфальт, сообщили 15 августа «Украинские новости» со ссылкой на представителя компании «Киевавтодор».
Провал открылся утром, улицу не перекрывали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Украины в Канаде Андрей Веселовский сравнил состояние территории возле киевского железнодорожного вокзала с трущобами Зимбабве и Венесуэлы.
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