Москва, , 13:35 — REGNUM

На месте аварийной посадки самолёта А-321 в Подмосковье работают следователи и эксперты-криминалисты. Об этом при помощи телемоста с места событий корреспондент телеканала «Россия 1» Виталий Кармазин в эфире передачи «60 минут».

«Все подъезды к месту аварийной посадки патрулируются сотрудниками ГИБДД. Сейчас с фюзеляжем самолета работают сотрудники Следственного комитета, эксперты-криминалисты, они осматривают повреждения, полученные машиной. Будут назначены технические экспертизы», — сообщил Кармазин.

Корреспондент также рассказал, что, по некоторым данным, два чёрных ящика, которые не пострадали, будут переданы сотрудникам межгосударственного авиационного комитета. Что касается пассажиров, то большая их часть сейчас находятся в аэропорту «Жуковский».

"23 человека обратилась за помощью медиков, известно, что по большей части у них незначительные травмы. Оперативные службы отреагировали молниеносно и врачи, и сотрудники МЧС быстро приехали на место аварийной посадки», — отметил журналист.

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