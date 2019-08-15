Сольцы, Новгородская область, , 13:23 — REGNUM

На территории Солецкого района Новгородской области выявлен первый случай африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете ветеринарии, заражённым АЧС оказался дикий кабан, добытый в районе деревни Иловёнка Выбитского сельского поселения.

На этой территории будет введён карантин, соответствующий указ губернатора Новгородской области Андрея Никитина сейчас готовится. Государственная ветеринарная служба области проводит необходимые работы по ликвидации очага заболевания.

Вместе с тем, как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, в двух других районах области — Батецком и Шимском — карантин по АЧС снят. Такое решение было принято 14 августа на заседании областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Напомним, заражённые животные были выявлены среди диких кабанов в двух охотохозяйствах Батецкого района и в двух охотхозяйствах Шимского района Новгородской области.

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