Жуковский, Московская область, , 13:22 — REGNUM

За медицинской помощью после жесткой посадки самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» обратились 55 человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Всего за медицинской помощью после ЧП с самолетом обратились 55 человек», — сказал собеседник издания, добавив, что среди пострадавших 17 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, совершил жёсткую посадку в Раменском районе Московской области. Лайнер столкнулся со стаей чаек. Самолёт удалось посадить в поле без шасси.

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