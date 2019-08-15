Омск, , 13:22 — REGNUM

Представители официальных органов — МВД и МЧС РФ официально подтвердили информацию об успешном окончании поисков трёхлетнего мальчика Коли в томской тайге. Как следует из сообщения спасателей, ребёнок найден общими усилиями в труднодоступной болотистой местности спустя двое суток после пропажи.

Мальчик Коля двое суток блуждал по омской тайге и был найден живым Цитата с сайта НГС55

«Поиски мальчика продолжались круглосуточно более 35 часов. Ребенка искали около 700 человек из числа сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, администрации, а также волонтеры, добровольцы и местные жители. Площадь обследованного достигла практически 80 квадратных километров», — отмечается в сообщении спасателей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Коля пропал из салона припаркованного в лесу автомобиля 13 августа Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они буквально на 15 минут отвлеклись на сбор ягоды, а ребёнок пропал, Когда самостоятельные поиски не дали результата, пришли на помощь правоохранители, поисковики и неравнодушные граждане. Они ни на минуту не останавливали поиски.

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