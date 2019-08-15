Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:19 — REGNUM

Семье девочки из Новокузнецка, которая получила сильные ожоги во время прогулки с подружками, начали поступать электронные письма, очень похожие на сообщения мошенников. Как пишет «Сибдепо», накануне, 14 августа, родителям девочки пришло сообщение в соцсети. В нём говорилось об аппарате, который чудесным образом заживляет ожоги. Написавшие заявили, что через родителей хотят передать этот чудо-аппарат в больницу, где находится девочка. Почему они не связались напрямую с самим медучреждением — неизвестно.

В департамент здравоохранения Кемеровской области заявили, что если бы такой чуда-аппарат существовал, то его бы уже доставили в больницу.

«В социальных сетях активно продвигается призыв о помощи данной больной. Зачастую за этой благородной идеей стоят «нечистоплотные» люди», — предупредили в ведомстве.

В правоохранительных органах СМИ отметили, что стиль этого сообщения похож на мошенническую схему: когда обманом пытаются узнают персональные данные и затем вытягивают денежные средства у населения.

Ранее в сети уже сообщалось о том, что девочке нужны лекарства, но это оказалось ложью.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетняя девочка из Новокузнецка получила 80% ожогов тела во время игр с подружками. Как сообщали местные СМИ, одна из девочек баловалась с зажигалкой, когда одежда на пятилетней девочке вспыхнула. Позже мать пострадавшей девочки заявила, что отказывается верить в несчастный случай и считает, что её дочь подожгли умышленно.

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