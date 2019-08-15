Москва, , 13:18 — REGNUM

Пострадавшим пассажирам рейса самолета А321, направлявшегося из аэропорта Жуковский в Симферополь, положены страховые выплаты, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа. Страховщик подтвердил наличие договора страхования и готовность исполнения обязательств по договору, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Пострадавшим в результате этого происшествия для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату, документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами как до, так и после завершения лечения — при наличии документов, указанных выше.

Юргенс пояснил, что размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80 тыс. до 300 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей, добавил он.

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» — застрахованы в АО «АльфаСтрахование».

В аэропорту Жуковский Московской области через 15 минут после вылета совершил жесткую аварийную посадку самолет А321. В результате ЧП пострадали 23 пассажира.