Волгоград, , 13:10 — REGNUM

Насильника, совершившего изнасилование 18-летней девушки в 2005 году, задержали в Волгограде. Несмотря на то, что расследование уголовного дела было приостановлено, поиски злоумышленника не прекращались 14 лет. Следователи располагали биологическим материалом и все эти годы сопоставляли генотипы преступника. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина совершил дерзкое нападение на 18-летнюю местную жительницу в Камышинском районе Волгоградской области в сентябре 2005 года. Рано утром он похитил девушку у железнодорожной станции, силой приволок к гаражам. Жертва отчаянно сопротивлялась, и тогда преступник оглушил её и надругался. Следствию длительное время не удавалось установить личность насильника, несмотря на собранные доказательства и биологические образцы. Подозреваемого задержали 14 августа 2019 года. Им оказался житель Волгограда, свою причастность к преступлению он не отрицает.

Следствием установлено, что в 2005 году мужчина проживал с родителями в Камышинском районе. В 2006 году он совершил изнасилование, в связи с чем в 2007 году был осуждён и отбывал наказание в местах лишения свободы до 2012 года. После освобождения он стал проживать в областном центре.