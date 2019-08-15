Москва, , 13:09 — REGNUM

Посадившие в Подмосковье самолет Airbus А-321 летчики спасли десятки жизней, заявил 15 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет».

По словам представителя Кремля, летчики будут представлены к наградам.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл сегодня утром, 15 августа, в подмосковном Жуковском. Срезу после взлёта экипаж самолёта А-321, следовавшего в Симферополь, сообщил о проблемах с двигателем. Стало известно, что лайнер столкнулся со стаей чаек. Летчикам удалось посадить самолет в поле без шасси.

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