Москва, , 12:52 — REGNUM

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа самолета А-321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров, сообщили в Минздраве.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также она положительно оценила оперативность и слаженность экстренной медицинской службы Московской области.

«Бригады скорой медицинской помощи очень быстро доехали к месту аварийной посадки самолёта», — отметила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, следовавший рейсом Жуковский-Симферополь, совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья. Пострадали 23 пассажира, среди которых девять детей.

Подробности: При жёсткой посадке А-321 в Подмосковье пострадали девять детей