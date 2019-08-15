Омск, , 12:46 — REGNUM

Омские журналисты со ссылкой на участников поисковой операции сообщили некоторые подробности обнаружения трёхлетнего мальчика Коли в непроходимой тайге. Как сообщает Ngs55.ru, мальчика нашли всего в 800 метрах от развёрнутого поисковиками лагеря (по другим данным, около километра).

В ночное время не прекращались поиски трехлетнего Коли из Омской области ГУ МВД по Омской области

«Нашла его девушка, профессиональный поисковик из Москвы. Как рассказывают нам волонтёры, он «сидел на кочке, пил болотную воду и плакал», — отмечается в сообщении омского СМИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они всего на 15 минут оставили мальчика одного в салоне прикованного в лесу автомобиля, а сами пошли собирать ягоды. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, родители обратились в полицию. Более 700 человек — профессиональных поисковиков и волонтёров в течение двух суток ни на минуту не прекращали поиски и надеялись на лучшее.

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» в ВК уже опубликованы сотни комментариев с благодарностями всем, кто помог спасти ребёнка.

«Слава волонтёрам и простым людям, что искали до последнего, не опустили руки, ни на минуту не прекратили поиски, только благодаря вам всем он дождался! Коля ты маленький герой, даже я не уверена что смогла бы столько времени провести в лесу одна, без еды и воды, от страха с ума бы сошлано по другому и не могло быть, все это время тысячи людей ждали и молились за тебя, малыш!», — написала одна из участниц группы Татьяна.

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