Москва, , 12:45 — REGNUM

Командир воздушного судна аэробуса А-321 «Уральских авиалиний» (рейс U6178) Дамир Юсупов, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, раньше возил хоккейную команду «Ак Барс», футболистов «Рубина», а также сборную России по фигурному катанию. В то время он работал вторым пилотом.

В авиакомпанию «Уральские авиалинии» он был принят в 2013 году. Причём первая попытка поступления в лётное училище не была удачной — он не прошёл медкомиссию и сначала получил профессию юриста. Поступить удалось только когда Юсупову исполнилось 32 года, сообщает портал propolevskoy.ru. Работая вторым пилотом, Дамир Юсупов летал в основном по России, а также в Китай, Турцию, ОАЭ, Тунис, Египет. Чартерные рейсы иногда заказывают спортивные команды, которым необходимо попасть на соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, во время взлета самолета, выполнявшего рейс в Симферополь из подмосковного Жуковского, произошло попадание птиц в оба двигателя, это вызвало отказ силовых установок. Борт совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. В самолёте находилось 224 пассажира. По последним данным, госпитализация потребовалась 23 пассажирам.