Тверь, , 12:44 — REGNUM

Подпольные оружейные мастерские накрыли в Тверской области сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности совместно с сотрудниками УМВД, сообщили в ведомстве 15 августа. Участники преступной группы задержаны.

«Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия, оснащенных спецоборудованием», — говорится в сообщении.

При обысках силовики изъяли: два пулемета, десять винтовок и карабинов, четыре пистолета-пулемета, 12 пистолетов и револьверов, 23 артиллерийских снаряда и мины, 19 ручных осколочных гранат, два кумулятивных снаряда, более 1,7 тыс. патронов, комплектующие для изготовления оружия. Также обнаружено 25 единиц холодного оружия и марихуана.

В настоящее время устанавливаются все причастные к деятельности преступной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.