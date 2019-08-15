Москва, , 12:39 — REGNUM

В результате жесткой посадки самолета А-321 в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира, среди которых девять детей. Состояние пострадавших средней тяжести, сообщили в Минздраве РФ

Читайте также: Число пострадавших при жёсткой посадке А-321 возросло до 23

На место катастрофы работают 20 бригад скорой помощи, задействован вертолет санавиации.

Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, следовавший рейсом Жуковский-Симферополь, поднявшись в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку в Раменском районе Подмосковья.

На данную тему: Треть пассажиров «аварийного» А-321 отказываются лететь в Симферополь