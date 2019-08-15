Якутск, , 12:40 — REGNUM

Экологи обнаружили нефтяное пятно размером более 2 км в акватории реки Лена в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии республики.

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«Кобяйской инспекцией госэконадзора, по поступившей информации проведён осмотр и обследование акватории реки Лена. На причале были обнаружены теплоходы «Ленанефть-2030» и буксир «Капитан Сычёв», недалеко от них на водной поверхности было видно нефтяное пятно протяженностью 2 км, шириной 700 м», — пояснили экологи.

Специалисты взяли пробы воды для экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на берегу Лены проводились работы по утилизации судна «Нефтесборщик-504». Произошла утечка, ущерб экологи оценили в 9,24 млн рублей.