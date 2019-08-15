Жуковский, Московская область, , 12:30 — REGNUM

Треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» отказываются от дальнейшего полета в Симферополь, сообщили 15 августа ТАСС в авиационных службах.

«Более трети пассажиров отказываются лететь в Симферополь. Списки тех, кто полетит, уточняются», — сказал собеседник издания.

По его словам, тех пассажиров, кто не отказался от дальнейшего полета в Симферополь, централизованно отвезут в московский аэропорт «Домодедово».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл сегодня утром, 15 августа, в подмосковном Жуковском. Срезу после взлёта экипаж самолёта А-321, следовавшего в Симферополь, сообщил о проблемах с двигателем. Стало известно, что лайнер столкнулся со стаей чаек. Самолёт удалось посадить в поле без шасси.

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