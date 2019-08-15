Томск, , 12:25 — REGNUM

В Томске возбудили уголовное дело против директора муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания». Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе Следственного управления СКР по области, его подозревают в присвоении и растрате.

«Подозреваемый, являясь директором унитарного муниципального предприятия «Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг, используя свое служебное положение, присвоил и растратил вверенное ему имущество муниципального предприятия в крупном размере», — сообщили в СКР.

Всего его обвиняют в присвоении и растрате имущества предприятия на сумму почти 300 тысяч рублей.

Добавим, что директором комбината является Игорь Синичкин.

Отмечается, что на комбинате и в квартире директора проводятся обыски, допрашиваются свидетели. Кроме того, по данным портала vtomske.ru, в рамках уголовного дела оперативники проводят обыски дома и в рабочем кабинете заммэра Томска Владимира Брюханцева.