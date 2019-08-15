Тегеран, , 12:19 — REGNUM

В результате крушения учебно-тренировочного самолета в Иране погибли два человека, об этом 15 августа сообщает IRNA.

Инцидент произошел в 200 метрах от аэропорта в районе Эйванеки, расположенном к западу от Тегерана.

Двое пилотов, находившихся на борту, погибли. В район срочно направлена спасательная команда.

Причина трагедии, в которой погибли инструктор и стажер, могла быть вызвана технической неисправностью самолета, однако окончательный результат будет дан после проведения расследования.

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