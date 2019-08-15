Донецк, , 12:17 — REGNUM

Суд ДНР приговорил жителя республики к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины, сообщил 15 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Следствие установило, что мужчину 1996 года рождения задержали в июле 2017 году сотрудники СБУ во время пересечения линии разграничения с Украиной.

Путём психологического давления молодого человека склонили к сотрудничеству с украинскими спецслужбами.

По возвращении, осуждённый не пошёл в МГБ ДНР, а начал работать на СБУ.

«Посредством мессенджеров он передавал сотрудникам СБУ сведения, полученные в результате слежки за личным автотранспортом военнослужащих УНМ ДНР, а также фотографии домостроений по адресам их постоянного проживания. Кроме того, сотрудниками СБУ отрабатывались задания по добыванию информации в отношении первых лиц Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что о случаях вербовки сотрудниками украинских спецслужб, жителям ДНР следует немедленно сообщать в МГБ, поскольку это освобождает от ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница ДНР была приговорена к 12 годам заключения за передачу информации о военных объектах ДНР украинским спецслужбам, а также за распространение в интернете подрывных агитационных материалов.

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