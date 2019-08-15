Дублин, , 12:13 — REGNUM

В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.

По данным издания, возгорание произошло около шасси, все пассажиры и экипаж были эвакуированы.

Также сообщается, что после инцидента с воздушным судном работа аэропорта «Шаннон» была временно приостановлена. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в аэропорт после возникновения пожара в багажном отсеке.

Читайте также: Вылетевший в Прагу Boeing 737 вернулся во «Внуково» после возгорания