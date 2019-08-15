Нейпьидо, , 12:12 — REGNUM

Группа повстанцев совершила нападение на военную академию в Мьянме, расположенную во втором по величине городе страны Мандалай, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Инцидент привел к гибели одного мирного жителя, также ранение получил один курсант академии» , — заявил в комментарии турецкому агентству пресс-секретарь учреждения Зоу Мин Тун.

Аналогичные нападения произошли еще в ряде мест региона, нападавшие пока не установлены.

Напомним, в результате особенностей исторического развития Мьянмы этноконфессиоанльный состав страны способствует порождению сепаратистских и прочих конфликтов.

В частности, здесь действуют боевики «Армии освобождения рохинджа», нападение на военные блокпосты которых привело к затяжному кризису в государстве и бегству из него порядка 700 тыс. рохинджа.

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