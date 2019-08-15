Жуковский, Московская область, , 12:06 — REGNUM

Не менее 15 минут прошло до прибытия экстренных служб на место аварийной посадки лайнера в Подмосковье. Об этом журналистам рассказала пассажир рейса Светлана Бабина.

По словам женщины, люди долго шли по кукурузному полю, потому что не видели нужное направление. Выйдя к дороге, некоторое время оставались на обочине.

«Первым приехали пожарные, потом уже потихонечку скорые и все остальные», — сказала женщина.

Подробности: Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в Подмосковье: все новости

Она добавила, что пассажиры помогали друг другу и благодарили пилотов за посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Airbus A-321, перевозивший 226 пассажиров, столкнулся с птицей после взлета с аэродрома «Жуковский». Загорелся двигатель. Экипажу удалось посадить самолет в кукурузном поле и избежать жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы кадры столкновения А-321 со стаей птиц