Новосибирск, , 12:02 — REGNUM

Новосибирские следователи предъявили обвинение директору подрядной организации, по вине которого произошло обрушение в школе в селе Чаинка Купинского района. На его имущество наложен арест, сообщили ИА REGNUMв СУ СКР по региону.

Расследование дела, возбужденного по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (ч.1 ст.216 УК РФ), продолжается. Ущерб составил более 1,6 млн.

Сейчас в школе завершаются восстановительные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в селе Чаинка Новосибирской области в средней общеобразовательной школе обрушилась наружная часть стены и перекрытия. Площадь обрушения составила около 120 квадратных метров. Учащихся на момент происшествия в школе не было. Никто не пострадал.

Как выяснилось, директор школы заключил с руководителем подрядной организации муниципальный контракт на демонтаж старых окон с последующей установкой новых пластиковых. Во время демонтажа в классе-мастерской из-за нарушения технологии производства работ, обрушилась несущая стена и плиты перекрытия между первым и вторым этажом. Работы велись рабочими без контроля со стороны директора подрядной организации.

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