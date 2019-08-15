Жуковский, Московская область, , 12:04 — REGNUM

Система отпугивания птиц, за которую отвечает Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова, находилась в рабочем состоянии в момент взлета Аirbus А-321 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЛИИ.

Кроме того, по информации агентства, система была в исправном состоянии.

«Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 августа Airbus A-321, который взлетел с аэродрома «Жуковский», совершил вынужденную посадку в Раменском районе Подмосковья. Причиной этого стало попадание в мотор самолета птиц, в результате чего двигатель загорелся. По последним данным, пострадало 23 человека из 233 находившихся на борту.

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