Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM

Врач и водитель скорой помощи пострадали в ДТП, которое произошло в Каменском районе Ростовской области, 15 августа сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По сообщению очевидцев аварии, сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи работали на месте другой аварии на 921 км трассы М-4 «Дон», где легковая машина улетела в кювет. Врачи оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему водителю легковушки. В это время, в автомобили ГИБДД и скорую помощь врезался микроавтобус.

В результате аварии пострадал врач и водитель скорой помощи, а также водитель микроавтобуса.