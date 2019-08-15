Жуковский, Московская область, , 11:52 — REGNUM

В самолёте А-321 «Уральских авиалиний», который утром 15 августа экстренно сел в подмосковном Жуковском, находились 224 пассажира. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее была информация о том, что в самолёте было 226 пассажиров.

По данным перевозчика, ни один из пассажиров не пострадал. Все они были эвакуированы в здание терминала аэропорта и обеспечены необходимым.

По данным «Уральских авиалиний», у лайнера отказало два двигателя. Причиной стало попадание птиц.

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