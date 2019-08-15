р-н Варгашинский, , 11:53 — REGNUM

В Варгашинском районе Курганской области вечером 14 августа 2019 года горела часовня в селе Шатрово. Пожар был ликвидирован за 12 минут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МСЧ по Зауралью.

Сообщение о пожаре поступило в 21:36 по местному времени. Ликвидирован в 21:42. К тушению возгорания привлекались 3 человека, 7 единицы техники. От огня пострадал пол и стены на площади 1,5 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

Примечательно, что в селе Шастово родился врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, и горевшая часовня в честь Сошествия Святого Духа на апостолов возводилась с его участием.

Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области сгорел уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. При пожаре святыня была сильно повреждена.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вера не горит»: глава Зауралья о восстановлении сгоревшего храма в Чимеево