Жуковский, Московская область, , 11:45 — REGNUM

При взлёте самолёта из Жуковского в Симферополь произошло попадание птиц в оба двигателя, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Оба двигателя лайнера, отмечают в компании, отказали, и борт совершил вынужденную посадку.

«Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий», — говорится в информации.

Также уточнены данные по числу пассажиров на борту воздушного судна — 224, а не 226, как сообщалось ранее. Лайнер получил значительные повреждения и отстранён от полётов.

Авиакомпания назвала имена членов экипажа: командир судна 41-летний Дамир Юсупов, второй пилот — 23-летний Георгий Мурзин. В эвакуации пассажиров принимали участие борпроводники: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.