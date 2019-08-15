Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM

Пассажиры самолёта А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», обеспечены всем необходимым. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В соответствии с авиационным правилами России они обеспечены всеми положенными в таких случаях услугами. В авиакомпании обещают максимально задействовать все резервы для их отправки в пункт назначения — Симферополь.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт произвёл экстренную посадку утром 15 августа. Отказали два двигателя. Причиной стало попадание в них чаек.

На борту были 224 пассажира.

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