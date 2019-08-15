Соледар, ДНР, 15 августа 2019, 11:43 — REGNUM
Украинские силовики открыли огонь по рабочим, осуществлявшим ремонтно-восстановительные работы в посёлке Крутая Балка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК обратилось к украинской стороне за дополнительными гарантиями безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура ДНР завела дело против двух командиров украинских боевиков. Вероятно, согласно их приказам, ВСУ обстреляли в августе несколько населённых пунктов в ДНР.
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