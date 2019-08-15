Москва, 15 августа 2019, 11:35 — REGNUM
В сети появилось видео с места аварийной посадки самолета А-321 «Уральских авиалиний», видео опубликовано на YouTube-канале Baza.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 15 августа, самолёт Airbus A-321 совершил жёсткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Во время взлёта лайнер, следовавший в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Самолёт удалось посадить в поле без шасси.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 23 человека. В Минздраве заявили, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.
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