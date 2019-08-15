Калуга, , 11:34 — REGNUM

В калужскую больницу скорой медицинской помощи с признаками отравления пластинчатыми грибами в августе 2019 года обратились девять человек. Двое любителей грибов были в крайне тяжёлом состоянии помещены в реанимационное отделение больницы. Отравившиеся грибники являются жителями Калуги и районов области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

В Калужской области в 1999 году из-за отравления грибами погибли семь человек. В 2007 году в больницу с грибным отравлением попали 18 человек, в 2011 году калужские медики зафиксировали два летальных исхода у грибников, а в 2017 году диагноз «отравление грибами» был поставлен четырём жителям Калуги. В 2018 году в регионе было зарегистрирован одно отравление грибами и один случай ботулизма (заболевание, приводящее к поражению нервной системы) с летальным исходом.

По информации калужского регионального управления Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется до трёх тысяч случаев отравления грибами. Особенно часто любители «тихой охоты» травятся пластинчатыми грибами. К ним относятся лисички, опята и поганки.