Омск, , 11:34 — REGNUM

Масштабные поиски трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в Большереченском муниципальном районе Омской области, в районе населенного пункта Почекуево, продолжаются уже два дня и две ночи и ни на минуту не останавливаются, сообщает Ngs55.ru. К сожалению, никаких следов мальчика или мест его ночёвки обнаружить пока не удалось, площадь поисков пришлось расширить до 80 квадратных километров. Спасательную операцию сильно осложняет болотистая местность и высокая трава в лесу.

Председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев отчитался на своей странице, что в Омск прибыла профессиональная команда поисковиков из Москвы:

«За их плечами суммарно больше пары тысяч поисковых мероприятий. Вертолетом несколько человек из аэропорта Омска закидывают на поиск, остальные на машинах».

Напомним, трёхлетний Коля пропал 13 августа из салона припаркованного в лесу автомобиля. По словам родителей, они всего на 15 минут оставили малыша одного, а когда вернулись — он исчез. В масштабных поисках принимают участие сотни человек. В СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».