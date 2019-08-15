Ульяновск, , 11:34 — REGNUM

В Ульяновске с термическими ожогами госпитализирован в больницу 13-летний мальчик, который получил ранения при розжиге мангала. Также пострадала его мать. Об этом сообщает администрация города.

ЧП произошло вечером 14 августа в Ульяновске в микрорайоне Опытное поле. По данным МБУ «Управление гражданской защиты», спасателям поступил сигнал о том, что из-за вспышки паров горючей жидкости ожоги получили два человека, в том числе несовершеннолетний. Выяснилось, что возгорание произошло при розжиге мангала, в результате которого на 13-летнем мальчике загорелась одежда. Также пострадала и его мать.

По данным ведомства, ребёнок был госпитализирован в больницу с ожогом лица, спины, верхних и нижних конечностей, его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что в Ульяновске спасателей вызывала мать пятерых детей: по данным ГУ МЧС по Ульяновской области, взволнованная женщина сообщила, что не может попасть к себе в дом, заклинило замок, за дверью остались ее дети. Спасатели за считанные минуты через открытое окно попали в дом и с помощью специнструментов открыли дверь.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Новоспасском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре пятимесячного ребёнка. Возгорание произошло 8 августа в квартире одного из домов в посёлке Крупозавод. Следствие полагает, что ребёнок остался в квартире один «при включенном тепловентиляторе», который предположительно и стал причиной пожара.

Подробнее: В Ульяновской области возбуждено дело по факту гибели при пожаре младенца