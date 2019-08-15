Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 11:33 — REGNUM

В Каменске-Шахтинском Ростовской области свадьба закончилась трагедий. Во время праздника на одной из местных туристических баз был убит гость. По имеющимся данным, между двумя мужчинами возник конфликт, который и окончился трагедией. Об этом пишет местная газета «Пик».

Инцидент произошёл вечером 10 августа на базе отдыха, расположенной на улице Профильной, но о ЧП стало известно лишь спустя несколько дней. Мужчина скончался от травм, полученных от ударов по голове и туловищу. Подозреваемый задержан.

«Подозреваемый дал показания, свою вину признал в полном объеме и раскаялся. Каменским судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия», — уточняет издание.

На момент выхода материала официального комментария от регионального управления СКР по Ростовской области не поступало.