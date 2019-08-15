Горно-Алтайск, , 11:32 — REGNUM

В Усть-Канском районе Республики Алтай живым и здоровым найден 7-летний ребёнок, потерявшийся в лесу. Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, мальчик вместе с матерью собирал грибы, когда в какой-то момент та потеряла ребёнка из виду.

Женщина сообщила в полицию о случившемся вечером 9 августа. Поиски личным составом правоохранителей были начаты немедленно. К операции, длившейся всю ночь, присоединились и местные жители — всего около 200 человек.

В результате мальчик был найден утром 10 августа. Его обнаружил местный житель в 6 км от места пропажи. Мать ребёнка сообщила, что ребёнок отделался лишь лёгким испугом, хотя и провёл ночь в лесу один.

«Мальчик в таком малолетнем возрасте проявил храбрость, оставшись ночью наедине с природой в неизвестном ему месте, и опасность могла его ожидать в любой момент. Сегодня с ним все хорошо», — добавили в руководстве района.