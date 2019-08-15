Жуковский, Московская область, , 11:28 — REGNUM

Следственные действия проводятся в московском аэропорту «Жуковский», откуда вылетел пассажирский самолет, экстренно севший на кукурузном поле. Об этом сообщает 15 августа источник в авиационных кругах.

Следственный комитет и прокуратура занимаются изъятием документов и образцов топлива, опрашивают пассажиров. В аэропорту действует оперативный штаб. Пассажиры рейса находятся в зале ожидания, там же дежурят врачи, рассказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту жёсткой посадки лайнера возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. В происшествии с лайнером разбирается специальная комиссия, в «Жуковский» отправился глава Росавиации Александр Нерадько.

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