Хабаровск, , 11:25 — REGNUM

Обильные ливни стали причиной затопления домов в Хабаровске по улице Краснореченской. Вода в подъездах, в квартирах. Вызванные жильцами коммунальщики придумали, как решить проблему — просверлили дырки в полах. Теперь вода течёт в подвал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вода (cc) Jemzo

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Жильцы домов пожаловались в ИА Амурмедиа, куда прислали фото затопленного жилища. Но в управляющей компании утверждают, что справиться с затоплением не в силах — дома расположены в низменности. К тому же ливневой канализации там нет. Вся вода течёт в дома, сделать ничего, кроме сверления дыр в полах, невозможно. Теперь вся вода в подвалах, видимо, до окончания паводка. Люди пробираются в свои дома вброд, вода подмывает фундаменты, жильцы платят ещё и за электроэнергию, которую потребляют насосы для откачки воды из подвалов. Но и насосы справляются плохо — вода продолжает прибывать.

Как сообщало ИА REGNUM, пик паводка в Хабаровске ждут 19 августа, уровень Амура поднимется до отметки 6,8 метра. На Хабаровск идут два тайфуна, что ухудшит паводковую ситуацию.