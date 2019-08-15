Томск, , 11:19 — REGNUM

Перед судом в Томске предстанет мужчина, сбившего насмерть 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области, уголовное дело было возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Правосудие (cc) w100pebble

«В связи с особой сложностью и повышенным общественным резонансом преступления», заместитель прокурора Томской области ранее передал дело в региональное управление СКР.

Напомним, трагедия произошла 2 октября 2018 года. Мужчина ехал вечером со скоростью не менее 70 км/ч на автомобиле с повреждениями на светоотражателе левой передней блок-фары.

«Неправильно оценив дорожную обстановку и допустив преступную неосторожность, не предпринял мер к снижению скорости, совершил наезд на 15-летнего ребёнка, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий для него красный сигнал светофора», — сообщили в СКР.

Девочка от полученных повреждений скончалась на месте.