Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM

В Свердловской области восхищены мастерством пилотов самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» А-321, которые утром 15 августа посадили самолёт в поле возле подмосковного города Жуковского. Произошедшее активно обсуждают в социальных сетях.

Граждане подчёркивают, что лётчики смогли посадить самолёт с полными баками горючего. В итоге жизни пассажиров и экипажа были спасены.

«Особенно если вспомнить недавний случай с Аэрофлотом, когда самолет сгорел за несколько минут вместе с людьми», — написала журналистка Кристина Барсегян.

Отметим, свердловский губернатор Евгений Куйвашев также восхищён мастерством пилотов. Он назвал их героями.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт приземлился возле Жуковского после аварии с одним из двигателей. В технику попали птицы. Лайнер следовал в Симферополь.

На борту были 226 пассажиров и семь членов экипажа. Травмы получили более 20 человек, среди них есть и дети.

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