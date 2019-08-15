Буэнос-Айрес, , 11:16 — REGNUM

Самолет Вооруженных сил Аргентины совершил аварийную посадку в Антарктиде на острове Джеймса Росса. Находившиеся на нём люди доставлены на станцию Марамбио, говорится в заявлении, опубликованном ВВС Аргентины.

Экипаж самолета выполнял «обычные задачи» и попал в снежную бурю, пилот принял решение о посадке. При этом шасси самолета задело снежный бугор.

На борту находились девять человек, среди них есть пострадавшие. На помощь аргентинцам пришли чилийские военные, доставившие их на аргентинскую антарктическую станцию. К пострадавшим выслали медиков, людей доставят на военную базу в южной аргентинской провинции Санта-Крус.

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