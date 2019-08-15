Лондон, , 11:09 — REGNUM

В Великобритании 22-летняя Бетани Россер едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца в микроволновке, сообщает The Sun.

Отмечается, что девушка нашла в интернете рецепт, в котором говорилось, что яйца можно сварить в микроволновке, предварительно посолив воду, которая должна не позволить скорлупе взорваться.

По рецепту яйца необходимо было подогревать от шести до восьми минут, Россер, «на всякий случай, вынула их через шесть». Когда она открыла микроволновку, яйца взорвались. В результате у девушки повредился правый глаз, а также обожжена часть лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете пользователей рассмешила история девушки, которая будучи трёхлетним ребёнком, положила мобильный телефон своего отца в микроволновую печь. Примечательно, что отец сохранил испорченное устройство и до сих пор в случае подходящего момента показывает его дочери.

Читайте также: Телефон в микроволновке: на Reddit обсуждают смешную историю девушки