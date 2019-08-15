Львов, Украина, , 11:08 — REGNUM

На международной трассе «Киев — Чоп» на Украине столкнулись три автомобиля, сообщило 15 августа информационное агентство «УНН».

"Водитель автомобиля BMW 1987 года рождения, житель Полтавской области, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем KIA Sorento под управлением жителя города 1965 года, что привело к ещё одному столкновению со встречным автомобилем BMW под управлением водителя 1981 года рождения», — рассказали журналистам во Львовской областной администрации.

В результате аварии семь человек были госпитализированы. Среди них двое детей 2011 и 2014 годов рождения. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

В управлении Национальной полиции Львовской области приводят другие данные: госпитализирован водитель автомобиля BMW, который не справился с управлением, а также трое его пассажиров в возрасте 28−30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области столкнулись три машины, в результате чего погибли четыре человека, включая двоих детей.

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