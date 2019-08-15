Львов, Украина, 15 августа 2019, 11:08 — REGNUM
На международной трассе «Киев — Чоп» на Украине столкнулись три автомобиля, сообщило 15 августа информационное агентство «УНН».
В результате аварии семь человек были госпитализированы. Среди них двое детей 2011 и 2014 годов рождения. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
В управлении Национальной полиции Львовской области приводят другие данные: госпитализирован водитель автомобиля BMW, который не справился с управлением, а также трое его пассажиров в возрасте 28−30 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области столкнулись три машины, в результате чего погибли четыре человека, включая двоих детей.
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