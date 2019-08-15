Хабаровск, , 11:17 — REGNUM

Военные Восточного военного округа помогут гражданским в борьбе с последствиями сильнейшего паводка на Амуре в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В официальном сообщение командования Восточного военного округа говорится, что, в связи с ухудшением погодных условий в Хабаровском крае, а также в Приамурье и ЕАО, сформированы сводные отряды по ликвидации последствий ЧС. В составе отрядов около тысяч человек и 250 единиц техники, в том числе специальной, автомобильной, инженерной, радиационной химической и биологической защиты, связи и медицинской.

Как сообщало ИА REGNUM, к стремительно ухудшающейся паводковой ситуации в Хабаровском крае добавились ещё тайфуны «Лекима» и «Кроса», первый идёт из Китая, второй из Японии. 16 августа тайфуны «встретятся» над Хабаровском.